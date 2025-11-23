करनाल में ईंट मारकर कर दी चाचा की हत्या, आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया काबू 

जागरण संवाददाता, करनाल। चोरकारसा गांव में मामूली कहासुनी में ईंट मारकर चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें आरोपित चोरकारसा निवासी लखबीर सिंह की 19 नवंबर की शाम को उसके चाचा मांगेराम के साथ कहासूनी हो गई थी और उनके बीच झगड़ा हो गया था।