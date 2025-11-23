Language
    करनाल में ईंट मारकर कर दी चाचा की हत्या, आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया काबू 

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    करनाल के चोरकारसा गांव में एक भतीजे ने मामूली कहासुनी के बाद ईंट मारकर अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी लखबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

    ईंट मारकर चाचा की हत्या करने वाला भतीजा काबू

    जागरण संवाददाता, करनाल। चोरकारसा गांव में मामूली कहासुनी में ईंट मारकर चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। बता दें आरोपित चोरकारसा निवासी लखबीर सिंह की 19 नवंबर की शाम को उसके चाचा मांगेराम के साथ कहासूनी हो गई थी और उनके बीच झगड़ा हो गया था।

    इस झगड़ में आरोपित लखबीर ने गली में पड़ी ईंट उठाकर अपने चाचा की छाती में मार दी। जिससे चाचा की मौत हो गई। स्वजन की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस चौकी जलमाना इंचार्ज उप निरीक्षक सुल्तान सिंह के अनुसार आरोपित लखबीर सिंह को बीहड़ गांव से गिरफ्तार किया गया है।