करनाल में खूनी संघर्ष: मामूली विवाद में तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत
करनाल के कोट मोहल्ला में देर रात दो गुटों में कहासुनी के बाद एक गुट ने चाकू से हमला कर 21 वर्षीय विशू की हत्या कर दी, जबकि उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पिता के अनुसार, एक नशे में धुत व्यक्ति ने उनसे बदसलूकी की, जिसके बाद बेटों ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
जागरण संवाददाता, करनाल। शहर के कोट मोहल्ला में सोमवार देर रात दो पक्षों में हुई कहासुनी में एक पक्ष ने चाकू से वार करके 21 वर्षीय विशू की हत्या कर दी, जबकि मृतक के दो भाई गंभीर रूप से घायल कर दिए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता सुखबीर ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे वह रिक्शा में सामान लेकर अपने घर की ओर से जा रहा था। तभी रास्ते में गली में एक शराब के नशे में व्यक्ति ने उससे बदसलूकी की। समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसने अपने बेटों को फोन किया।
उसके बाद तीनों बेटे मौके पर आ गए और उसके व्यवहार का विरोध किया, लेकिन उसने झगड़े को बढ़ाते हुए चाकू निकाल कर विशू पर वार किया। वार इतना गहरा था कि वह वहीं गिर गया।
आरोपित ने साथियों को बुलाया
इस दौरान आरोपित ने अपने 15-20 साथियों को बुला लिया। सभी ने आते ही उसके अन्य दो बेटों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। घटना में मृतक के दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपित वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
जहां विशू को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य दो का उपचार चल रहा है। मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन ने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
चार को पकड़ा, बाकी की तलाश जारी: डीएसपी
डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि कोट मोहल्ले में दो पक्षों में हुए झगड़े में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। जबकि एक पक्ष के युवक विशू की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
