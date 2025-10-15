करनाल में खूनी संघर्ष: मामूली विवाद में तीन सगे भाइयों पर चाकू से हमला, एक की मौत

जागरण संवाददाता, करनाल। शहर के कोट मोहल्ला में सोमवार देर रात दो पक्षों में हुई कहासुनी में एक पक्ष ने चाकू से वार करके 21 वर्षीय विशू की हत्या कर दी, जबकि मृतक के दो भाई गंभीर रूप से घायल कर दिए। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और एफएसएल की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता सुखबीर ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे वह रिक्शा में सामान लेकर अपने घर की ओर से जा रहा था। तभी रास्ते में गली में एक शराब के नशे में व्यक्ति ने उससे बदसलूकी की। समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसने अपने बेटों को फोन किया।

उसके बाद तीनों बेटे मौके पर आ गए और उसके व्यवहार का विरोध किया, लेकिन उसने झगड़े को बढ़ाते हुए चाकू निकाल कर विशू पर वार किया। वार इतना गहरा था कि वह वहीं गिर गया। आरोपित ने साथियों को बुलाया इस दौरान आरोपित ने अपने 15-20 साथियों को बुला लिया। सभी ने आते ही उसके अन्य दो बेटों पर भी ताबड़तोड़ वार किए। दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। घटना में मृतक के दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपित वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।