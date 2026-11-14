गेहूं-जौ की खेती में आधुनिक तकनीकों से बढ़ेगी पैदावार, किसानों को मिलेगा आय बढ़ाने का मंत्र

जागरण संवाददाता, करनाल। गेहूं और जौ की खेती को अधिक लाभकारी बनाने के साथ बदलती जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की पहल की गई है।

इसी कड़ी में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में शुक्रवार को दो दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत भावना सेवा संस्थान लखनऊ की ओर से प्रायोजित इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर और शाहजहांपुर जिलों से आए 38 प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं।

कार्यक्रम 13 और 14 नवंबर तक चलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ. ओमवीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को गेहूं एवं जौ की उन्नत और जलवायु अनुकूल किस्मों, नवीन कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक फसल उत्पादन पद्धतियों की व्यावहारिक जानकारी देना है।

प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. अनुज कुमार ने बताया कि किसानों को समय पर बिजाई, गुणवत्तायुक्त बीज का चयन, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई, जल संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण और कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके साथ ही संसाधन संरक्षण आधारित खेती की तकनीकों से भी अवगत कराया जाएगा।

छिलका रहित जौ से पोषण और कमाई के अवसर प्रशिक्षण में जौ की उन्नत किस्मों के साथ छिलका रहित जौ की विशेषताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन जैसे घुलनशील आहार रेशे स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से किस तरह महत्त्वपूर्ण हैं।