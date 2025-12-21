मंत्री ने किया चीनी मिल का औचक निरीक्षण, MD समेत दर्जनभर अधिकारी-कर्मचारी गायब, थमाया कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, करनाल। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डा अरविंद शर्मा ने करनाल सहकारी चीनी मिल का औचक निरीक्षण करते हुए गैरहाजिर पाए जाने पर चीनी मिल प्रबंध निदेशक समेत 11 अधिकारियों, कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल का पेराई सीजन किसानों के लिए त्योहार होता है और ऐसे समय में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बरती गई लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।

शनिवार को दोपहर बाद चंडीगढ़ से गोहाना लौट रहे सहकारिता मंत्री डा अरविंद शर्मा सहकारी चीनी मिल में पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले किसानों के बीच पहुंचते हुए फीडबैक लिया। किसानों द्वारा मिल परिसर में ट्रैक्टर-ट्राली से गन्ना लाने के रास्ते के जर्जर होने की जानकारी दी गई तो सहकारिता मंत्री ने तुरंत इस सड़क की स्पेशल रिपेयर करवाने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री डा अरविंद शर्मा प्रशासनिक परिसर में पहुंचे, जहां मिल प्रबंध निदेशक एचसीएस अदिति, तीन स्थायी व आठ अस्थायी अधिकारी, कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। उन्होंने तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट मंत्री द्वारा गन्ना पेराई की प्रक्रिया को देखते हुए मिल अधिकारियों, कर्मचारियों से फीडबैक लिया गया।