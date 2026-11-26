अंबाला में दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को 10 साल की सजा, शादी के 5 महीने बाद ही संदिग्ध हालात में हुई थी विवाहिता की मौत
करनाल में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति विकास को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पत्नी प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसमें सुसाइड नोट अहम सबूत बना।
HighLights
पति को दहेज प्रताड़ना मामले में 10 साल की सजा
बुलेट और एक लाख रुपये दहेज की मांग की थी
पत्नी प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत
जागरण संवाददाता, करनाल। बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने बुधवार को विकास को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। विवाह के महज पांच महीने बाद उसकी पत्नी प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज और उप जिला न्यायवादी दीपक चौधरी ने बताया कि आनंद विहार कॉलोनी निवासी विकास ने 23 अक्टूबर 2024 को प्रिया के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में दोनों के बीच सब ठीक रहा, लेकिन बाद में विकास ने दहेज की मांग को लेकर प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
बुलेट और एक लाख रुपये की मांग नहीं हुई पूरी
वह प्रेम विवाह के कारण समाज में बदनामी होने और दहेज में कुछ नहीं मिलने के ताने देता था। बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। प्रिया के पिता बंटी शाह ने 14 मार्च 2025 को थाना सदर में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया कि 12 मार्च को वह परिवार के साथ बेटी की ससुराल गए थे, लेकिन समझाने के बावजूद विकास अपनी मांग पर अड़ा रहा। 13 मार्च की शाम प्रिया की बहन साक्षी उसे लेने पहुंची तो विकास ने मोटरसाइकिल मिलने तक उसे भेजने से मना कर दिया। उसी रात प्रिया ने फंदा लगाकर जान दे दी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत में सुसाइड नोट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। अदालत में 10 गवाह पेश किए।
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