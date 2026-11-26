जागरण संवाददाता, करनाल। बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोरिया की अदालत ने बुधवार को विकास को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। विवाह के महज पांच महीने बाद उसकी पत्नी प्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज और उप जिला न्यायवादी दीपक चौधरी ने बताया कि आनंद विहार कॉलोनी निवासी विकास ने 23 अक्टूबर 2024 को प्रिया के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में दोनों के बीच सब ठीक रहा, लेकिन बाद में विकास ने दहेज की मांग को लेकर प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

बुलेट और एक लाख रुपये की मांग नहीं हुई पूरी वह प्रेम विवाह के कारण समाज में बदनामी होने और दहेज में कुछ नहीं मिलने के ताने देता था। बुलेट मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। प्रिया के पिता बंटी शाह ने 14 मार्च 2025 को थाना सदर में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।