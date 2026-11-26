डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर की बेटी मुस्कान राजस्थान के गबरू मेहुल के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। मुस्कान ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से ग्रेजुएशन की है, जबकि नेहुल ने जिंदल यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है।

मुस्कान और मेहुल ने बुधवार रात सेक्टर-3 स्थित लग्जरी होटल द आरलिस में फेरे लिए। शादी समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत हरियाणा और पंजाब के कई राजनीतिक दिग्गज और अधिकारी शामिल हुए। डिनर में अलग-अलग देशों के व्यंजन परोसे गए।