    करनाल में धान घोटाले मामले में आपूर्ति विभाग का बड़ा एक्शन, पांच इंस्पेक्टर सस्पेंड, करोड़ों रुपये का हुआ स्कैम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    करनाल में धान घोटाले के चलते खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने डीएफएससी के पांच इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है और उन्हें दूसरे जिलों में अटैच किया है। यह कार्रवाई 29 अक्टूबर को हुए भौतिक सत्यापन में पांच करोड़ से अधिक के धान की कमी पाए जाने के बाद की गई है, जिसके बाद दो एफआईआर दर्ज हुई थीं।

    करनाल में पांच करोड़ रुपये से अधिक का धान घोटाला (File Photo)

    जागरण संवाददाता, करनाल। जिले में हुए करोड़ों रुपये के धान घोटाले मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निदेशालय ने करनाल डीएफएससी विभाग के पांच इंस्पेक्टरों को निलंबित किया है।

    इस अवधि के दौरान सभी को अलग-अलग जिलों के डीएफएससी विभाग के साथ अटैच किया है। आदेशों के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान करनाल के इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ को झज्जर, निसिंग के इंस्पेक्टर लोकेश को पलवल, जुंडला के इंस्पेक्टर संदीप शर्मा को फरीदाबाद, घरौंडा के इंस्पेक्टर यशवीर सिंह अंबाला और तरावड़ी के सब इंस्पेक्टर रामफल को अंबाला डीएफएससी में अटैच किया है।

    बता दें कि 29 अक्टूबर को फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान मिलों में पांच करोड़ से अधिक धान कम मिला था। इस मामले में तरावड़ी और सदर थाने में दो एफआइआर दर्ज की गई थी।