करनाल में त्योहारी सीजन में सिंगल पिलर फ्लाईओवर से बढ़ी जाम की समस्या, 10 मिनट के सफर में लग रहे 30 मिनट

करनाल में फ्लाईओवर निर्माण के कारण त्योहारी सीजन में जाम की समस्या बढ़ गई है जिससे व्यापारी और ग्राहक परेशान हैं। मुख्य बाजारों तक पहुंचने में अधिक समय लग रहा है जिससे व्यापार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों ने विशेष ट्रैफिक प्लान और सड़कों की मरम्मत की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस ने जल्द ही व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है और लोगों से सहयोग की अपील की है।

जागरण संवाददाता, करनाल। शहर में बन रहे सिंगल पिलर फ्लाईओवर का निर्माण त्योहारी सीजन में शहरवासियों और व्यापारियों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। इस पिलर के निर्माण की वजह से त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच दूरी बढ़ गई है। मुख्य बाजार तक पहुंचते हुए लोगों को जाम के व्यूह को पार करना पड़ रहा है। पहले 10 मिनट में पूरी होने वाली दूरी अब 30 मिनट से भी अधिक समय ले रही है। व्यापारी चिंतित हैं कि यदि यही स्थिति रही तो इसका असर व्यापार पर आएगा। इसलिए व्यापारियों ने त्योहारी सीजन के लिए विशेष रूट बनाने, पैचवर्क करने और बैरीकेटिंग करके रास्ता सुगम बनाने की मांग की है।

त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। सिंगल पिलर फ्लाईओवर निर्माण की वजह से सेक्टर 13 से कमेटी चौक, यहां से रेलवे रोड और पुराने बस स्टैंड तक का सफर हिम्मत की परीक्षा लेने वाला बन गया है।

रेलवे रोड, कमेटी चौक से पुराना बस स्टैंड तक की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं और जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और वाहन चालकों को हर मोड़ पर सावधानी बरतनी पड़ रही है। त्योहारी सीजन के कारण यह स्थिति और गंभीर हो गई है।

करवाचौथ, धनतेरस और दीपावली के मौके पर लोग मुख्य बाजारों जैसे कर्ण गेट, सराफा बाजार, नेहरू पैलेस, कुंजपुरा रोड, रेलवे रोड, पुराना जीटी रोड और दुपट्टा मार्केट की ओर खरीदारी के लिए जाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि विशेष ट्रैफिक प्लान, पैचवर्क व व्यवस्थित ढंग से बैरिकेड्स करके सुगम मार्ग नहीं बनाया गया तो खराब सड़क और ट्रैफिक जाम के कारण बहुत से लोग अब अपने नजदीकी बाजारों तक ही सीमित रह सकते हैं।