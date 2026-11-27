प्रदीप शर्मा, करनाल। खेती में बढ़ती लागत किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाद, यूरिया और मजदूरी पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए किसान नई तकनीकों की तलाश में हैं।

ऐसे में करनाल जिले के रिंडल गांव के 78 वर्षीय किसान बलवान ने खेती में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर नई पहल की है। वह प्रदेश के पहले किसान बने हैं, जिन्होंने अपने खेतों में इस तकनीक को अपनाया है।

राष्ट्रीय डेरी मेले के मंच से उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए दावा किया कि ग्रीन अमोनिया के प्रयोग से फसल की ग्रोथ अच्छी हुई है और खाद के साथ मजदूरी पर होने वाला खर्च भी कम करने में मदद मिली है।

बलवान ने बताया कि उन्होंने करीब 15 एकड़ जमीन में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग किया है। शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती में खाद डालने के लिए किसानों को कई बार खेत में जाना पड़ता है। इससे खाद का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ में मजदूरों की व्यवस्था और उनके मेहनताने पर भी पैसा खर्च होता है। ग्रीन अमोनिया तकनीक में बुआई से पहले ही जमीन में अमोनिया डालना पड़ता है। इसके बाद बार-बार खाद डालने की जरूरत कम हो जाती है। इससे किसान को समय और श्रम दोनों की बचत हो सकती है।