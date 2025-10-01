कनाडा की पीआर दिलाने के नाम पर करनाल की दंपती से धोखाधड़ी, ऐसे लगाया 24 लाख चूना

करनाल में एक दंपती से कनाडा में पीआर दिलाने के नाम पर 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शिल्पा ने बताया कि गौरव गिल नामक व्यक्ति ने उनसे संपर्क करके फ्रेंच परीक्षा करवाने और पीआर दिलाने का वादा किया था। दंपती ने अलग-अलग किश्तों में गौरव और उसके परिवार को पैसे दिए लेकिन न तो पीआर मिली और न ही पैसे वापस हुए।

जागरण संवाददाता, करनाल। कनाडा में वर्क परमिट पर रह रहे एक दंपती को पीआर दिलाने का झांसा देकर 24 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपित एक साल से शिकायतकर्ता को टालमटोल कर रहा था। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर सौरव गिल, गौरव गिल और बलजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में शिल्पा ने बताया कि सितंबर 2024 में वह और उसका पति शिरीष कनाडा में वर्क परमिट पर रह रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपित गौरव गिल से हुई। गौरव ने खुद को इमिग्रेशन का विशेषज्ञ बताया और दावा किया कि वह केवल एक माह में फ्रेंच परीक्षा करवा देगा, जिससे कनाडा पीआर मिल जाएगी।

इसके बदले उसने 40 हजार कनाडा के डालर (करीब 24 लाख रुपये) मांगे। आरोपित पर भरोसा करते हुए दंपती ने सितंबर 2024 में अलग-अलग तरीकों से रकम दी। 11.20 लाख रुपये सीधे कनाडा में गौरव को दिए। 6.80 लाख रुपये का चेक गौरव के भाई सौरव गिल के करनाल स्थित बैंक खाते में जमा कराया।