करनाल: थोक खाद विक्रेताओं की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन, अधिकारी को दिए 100 से ज्यादा अवॉर्ड

जागरण संवाददाता, करनाल। जिले के कई थोक खाद विक्रेता कंपनियों के अमानक और अवांछनीय उत्पाद जबरन दुकानदारों को बेच रहे हैं। इसकी शिकायत जिला करनाल फर्टिलाइजर्स, पेस्टीसाइड्स एवं सीड्स ट्रेडर्ज एसोसिएशन ने कृषि उप निदेशक से की है। मंगलवार को ट्रेडर्ज और दुकानदारों ने कृषि उपनिदेशक कार्यालय में अधिकारी सुशील बजाड़ को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की।

एसोसिएशन के प्रधान राम कुमार गुप्ता ने कहा कि करनाल जिला के कई थोक खाद विक्रेता संबंधित कंपनियों के अमानक और अवांछनीय उत्पाद खाद के साथ जबरन टैगिंग कर बेच रहे हैं। इससे दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। 100 से ज्यादा आपत्ति आवेदन पत्र कृषि अधिकारी को दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जब दुकानदार ये उत्पाद लेने से मना करता है तो विक्रेता खाद देने की धमकी देते हैं। इधर किसान ऐसे अमानक उत्पादों को लेने से इंकार करता है और फिर दुकानदार की शिकायत कृषि विभाग तथा किसान यूनियनों से करता है। इससे दुकानदार और किसान के संबंध खराब होते हैं।

एसोसिएशन ने कृषि उपनिदेशक से मांग की है कि ऐसे थोक विक्रेताओं और खाद निर्माता कंपनियों द्वारा ऐसे अनावश्यक उत्पादों की जबरन टैगिंग बंद करवाई जाए। दोषी थोक विक्रेताओं व कंपनियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में पिछले दिनों एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाने पर उप कृषि निदेशक का आभार भी व्यक्त किया गया।