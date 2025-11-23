पीएम मोदी के कार्यक्रम रोडवेज की 100 बसें जाएंगे कुरुक्षेत्र, रूट रहेंगे प्रभावित

जागरण संवाददाता, करनाल। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में करनाल से कुल 400 बसें जाएंगी। इनमें 100 बसें रोडवेज की शामिल रहेंगी। इससे रोडवेज के कई रूट प्रभावित होने तय हैं, क्योंकि डिपो में कुल 148 बसें ही हैं। इसके अलावा, काफी संख्या में निजी बसों को भी कुरुक्षेत्र भेजा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये बसें 24 नवंबर की रात को ही कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी। इसको लेकर भी कई ग्रामीण रूट प्रभावित रहेंगे। खुद रोडवेज जीएम ने यात्रियों से अपील है कि 25 नवंबर को जरूरी कार्य होने पर ही यात्रा करें, नहीं तो यात्रा करने से बचें। वहीं, पीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी कंडक्टर व ड्राइवरों आदि की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इनकी डयूटी यात्रियों को इधर से उधर ले जाने में रहेगी।

ऐसे जिले में 500 के करीब कडंक्टरों व ड्राइवरों की संख्या है। बता दें कि तरावड़ी, नीलोखेड़ी, घराैंडा, असंध, आदि जगहों से बसों के लिए बात चल रही है, ऐसे में बसों की कमी के चलते लोगों को परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। क्योकि पीएम के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद हैं। इन बसों में आने जाने वाले लोगों की यात्रा निशुल्क होगी।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए चल रही 10 बसें करनाल रोडवेज डिपो की ओर से पुलिस स्टाफ के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है। जोकि पुलिस स्टाफ को लेकर जाएगी और 25 तारीख को वापसी करनाल पर छोड़ेगी। पुलिस टीम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए डयूटी लगाई गई है।

रोडवेज के लिए महाप्रबंधक ने की है व्यवस्था करनाल रोडवेज डिपो के डीआई सौरभ शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र गीता जयंती के लिए बस भेजी जा रही है। इसके लिए महाप्रबंधक रोडवेज ने बेहतर व्यवस्था पहले ही कर दी है। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बसें 24 की रात को रवाना हो जाएगी।सभी यात्री रोडवेज स्टाफ का सहयोग करें।