    पीएम मोदी के कार्यक्रम रोडवेज की 100 बसें जाएंगे कुरुक्षेत्र, रूट रहेंगे प्रभावित

    By Vishal Kaushik Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    करनाल से कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए 400 बसें जाएंगी, जिनमें 100 रोडवेज की होंगी, जिससे कई रूट प्रभावित होंगे। रोडवेज जीएम ने यात्रियों से जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। कार्यक्रम के लिए ड्राइवरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अन्य स्थानों से भी बसों की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस स्टाफ के लिए अलग से बसों की व्यवस्था की गई है।

    रोडवेज की 100 बसें जाएंगे कुरुक्षेत्र, रूट रहेंगे प्रभावित

    जागरण संवाददाता, करनाल। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में करनाल से कुल 400 बसें जाएंगी। इनमें 100 बसें रोडवेज की शामिल रहेंगी। इससे रोडवेज के कई रूट प्रभावित होने तय हैं, क्योंकि डिपो में कुल 148 बसें ही हैं। इसके अलावा, काफी संख्या में निजी बसों को भी कुरुक्षेत्र भेजा जाएगा।

    ये बसें 24 नवंबर की रात को ही कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी। इसको लेकर भी कई ग्रामीण रूट प्रभावित रहेंगे। खुद रोडवेज जीएम ने यात्रियों से अपील है कि 25 नवंबर को जरूरी कार्य होने पर ही यात्रा करें, नहीं तो यात्रा करने से बचें। वहीं, पीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी कंडक्टर व ड्राइवरों आदि की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इनकी डयूटी यात्रियों को इधर से उधर ले जाने में रहेगी।

    ऐसे जिले में 500 के करीब कडंक्टरों व ड्राइवरों की संख्या है। बता दें कि तरावड़ी, नीलोखेड़ी, घराैंडा, असंध, आदि जगहों से बसों के लिए बात चल रही है, ऐसे में बसों की कमी के चलते लोगों को परेशानी न हो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। क्योकि पीएम के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद हैं। इन बसों में आने जाने वाले लोगों की यात्रा निशुल्क होगी।

    सुरक्षा व्यवस्था के लिए चल रही 10 बसें

    करनाल रोडवेज डिपो की ओर से पुलिस स्टाफ के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई है। जोकि पुलिस स्टाफ को लेकर जाएगी और 25 तारीख को वापसी करनाल पर छोड़ेगी। पुलिस टीम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए डयूटी लगाई गई है।

    रोडवेज के लिए महाप्रबंधक ने की है व्यवस्था

    करनाल रोडवेज डिपो के डीआई सौरभ शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र गीता जयंती के लिए बस भेजी जा रही है। इसके लिए महाप्रबंधक रोडवेज ने बेहतर व्यवस्था पहले ही कर दी है। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बसें 24 की रात को रवाना हो जाएगी।सभी यात्री रोडवेज स्टाफ का सहयोग करें।

    100 के करीब बसों की है व्यवस्था: जीएम

    करनाल रोडवेज डिपो के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि गीता जयंती पर जाने के लिए 100 के करीब सरकारी डिपो की बसों की व्यवस्था की गई है। जो यात्री बसों के माध्यम से इधर से उधर सफर करते हैं वह जरूरी काम पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बसें कम होंगी तो लाजमी है लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए रोडवेज स्टाफ को सहयोग करें।