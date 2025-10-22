करनाल: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल



जागरण संवाददाता, करनाल। इंद्री रोड पर शाहपुर से फाजिलपुर जा रहे दो युवकों की बाइक को सामने से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। वहीं, घायल को अस्पताल में दाखिल कराया है।