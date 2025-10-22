Language
    करनाल: कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक घायल

    By Som Dutt Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    करनाल में एक कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, करनाल। इंद्री रोड पर शाहपुर से फाजिलपुर जा रहे दो युवकों की बाइक को सामने से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। वहीं, घायल को अस्पताल में दाखिल कराया है।

    हादसा सोमवार शाम करीब 5 बजे हुआ, जब 31 वर्षीय जितेंद्र अपने साथी दिवाकर के साथ जा रहा था। इंद्री रोड पर सामने से तेज रफ्तार में आ रहे कैंटर ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मोटरसाइकिल दूर जाकर गिरी और जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में जितेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि दिवाकर का इलाज जारी है।