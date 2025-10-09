करनल के निसिंग ITI में 13 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, गूगल फॉर्म या QR कोड से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन 

Language
    By Vishal Kaushik Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    निसिंग ITI में होगा रोजगार मेले का आयोजन

    जागरण संवाददाता, करनाल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निसिंग के उप-प्रधानाचार्य जसविंद्र सिंह ने बताया की प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप सह रोजगार मेले का आयोजन संस्थान परिसर में 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईटीआई के पास छात्र-छात्राओं को इस मेले में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म या क्यूआर कोड के द्वारा पंजीकरण करवा सकते है। प्रशिक्षु लगने हेतु गूगल फार्म पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

