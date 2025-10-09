करनल के निसिंग ITI में 13 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, गूगल फॉर्म या QR कोड से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन 

जागरण संवाददाता, करनाल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निसिंग के उप-प्रधानाचार्य जसविंद्र सिंह ने बताया की प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप सह रोजगार मेले का आयोजन संस्थान परिसर में 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईटीआई के पास छात्र-छात्राओं को इस मेले में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म या क्यूआर कोड के द्वारा पंजीकरण करवा सकते है। प्रशिक्षु लगने हेतु गूगल फार्म पर पंजीकरण होना आवश्यक है।