स्टडी वीजा पर रूस गया था करनाल का युवक, एजेंट ने पैसे का लालच देकर यूक्रेन युद्ध में धकेला

जागरण संवाददाता, करनाल। चौरा गांव का 21 वर्षीय अनुज रूस में पढ़ाई करने गया था, लेकिन वह एजेंट ने कमाइ्र का लालच दे वहां की सेना में भर्ती करा दिया। अब पूरा परिवार डरा-सहमा है।

अनुज को वापस लाने के लिए स्वजन नेताओं और मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। अनुज के भाई अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक एजेंट को छह लाख रुपये दिए थे।

अनुज को रूस में एक जिम में काम मिल गया था। वहां पर एक एजेंट ने कई भारतीय युवाओं को 52 लाख रुपये कमाने का लालच दिया। एजेंट ने कहा था कि सेना में भर्ती होने पर 52 लाख रुपये धीरे-धीरे खाते में भेजे जाएंगे।