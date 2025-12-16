करनाल में ट्राले ने स्कूटी को मारी टक्कर, फिर पिता-पुत्री को 200 मीटर तक घसीटा; दोनों की मौत

संवाद सहयोगी, घरौंडा। बसताड़ा टोल प्लाजा के समीप मंगलवार दोपहर बाद एक्टिवा सवार पिता-पुत्री को ट्राला चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक पिता-पुत्री को करीब 200 मीटर तक घसीटता ले गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर ट्रैफिक व मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है।

पुलिस जांच अधिकारी एसआई राममेहर के अनुसार, नगला मेघा निवासी 70 वर्षीय रणवीर सिंह अपनी 32 वर्षीय पुत्री रेखा के साथ एक्टिवा पर सवार होकर पानीपत की तरफ से करनाल आ रहे थे। जब वह बसताड़ा टोल के समीप पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्राला चालक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्राला चालक दोनों को काफी दूर तक घसीटता ले गया, जिससे गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।