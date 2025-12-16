Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में ट्राले ने स्कूटी को मारी टक्कर, फिर पिता-पुत्री को 200 मीटर तक घसीटा; दोनों की मौत

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा के पास ट्राला चालक ने एक्टिवा सवार पिता-पुत्री को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नगला मेघा निवासी रणवी ...और पढ़ें

    Hero Image

    करनाल: ट्राला ने स्कूटी को टक्कर मारी, पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत

    संवाद सहयोगी, घरौंडा। बसताड़ा टोल प्लाजा के समीप मंगलवार दोपहर बाद एक्टिवा सवार पिता-पुत्री को ट्राला चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक पिता-पुत्री को करीब 200 मीटर तक घसीटता ले गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर ट्रैफिक व मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस जांच अधिकारी एसआई राममेहर के अनुसार, नगला मेघा निवासी 70 वर्षीय रणवीर सिंह अपनी 32 वर्षीय पुत्री रेखा के साथ एक्टिवा पर सवार होकर पानीपत की तरफ से करनाल आ रहे थे। जब वह बसताड़ा टोल के समीप पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्राला चालक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्राला चालक दोनों को काफी दूर तक घसीटता ले गया, जिससे गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

    ट्राला चालक मौके से फरार हो गया है। ट्राले को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रणवीर सिंह पहले अपने परिवार के साथ पानीपत की सैनी कालोनी में रहता था। कुछ समय पहले ही उसने वहां से मकान बेचकर करनाल में नगला मेघा चौक पर नया मकान लिया है। अब वह नगला मेघा रहता था। उसकी बेटी भी उसके पास ही रहती थी।