करनाल में धोखाधड़ी का मामला, कनाडा और आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, करनाल। कनाडा व आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। घरौंडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव अलीपुर खालसा के अनमोल ने बताया कि एक दोस्त के माध्यम से उसकी पहचान अरुण नामक व्यक्ति से फोन पर हुई थी। अरुण ने दावा किया कि उसका आफिस कुरुक्षेत्र सेक्टर-10 मार्केट में विक्टोरिया ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के नाम से है और वह एक महीने में कनाडा या आस्ट्रेलिया भेज देगा।

नवंबर 2024 में अरुण कोहंड में उनके घर आया और 15 लाख रुपये में डील तय हुई। अनमोल के पिता ने उसी समय 5 लाख रुपये कैश में दे दिए। बाद में अरुण के कहने पर कुल 15 लाख रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। अनमोल ने बताया कि रुपए लेने के बाद आरोपित उन्हें लगातार गुमराह करता रहा और कोई दस्तावेज नहीं दिया।