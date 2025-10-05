Language
    Karnal Crime: पति का अपनी भाभी से था अवैध संबंध, सह नहीं पाई पत्नी; फंदा लगाकर दे दी जान

    By rakesh chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    करनाल के कैलाश गांव में विवाहिता अंजू ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और अवैध संबंधों का आरोप लगाया है। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर केस। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। कैलाश गांव में शुक्रवार रात को एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और डॉक्टरों के बोर्ड से महिला का पोस्टमार्टम करा दिया है और शव स्वजनों को सौंप दिया है।

    मृतका अंजू की शादी 2020 में कैलाश गांव में सन्नी के साथ हुई थी। उसका चार साल का बेटा भी है। स्वजन का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सन्नी का अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है।

    जिसके बारे में अंजू को पता चल गया था। इस बारे में उनकी पंचायत भी हुई, लेकिन अंजू का पति नहीं माना। सदर थाना के जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। मायके वालों ने आरोप लगाए है। जिसके बाद बोर्ड से विवाहिता का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके हवाले कर दिया। मामले की जांच की जा रही है।