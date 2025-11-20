करनाल: चलते ट्रक में हार्ट अटैक आने से चालक की मौत, दूसरे गाड़ी को मारी टक्कर  

जागरण संवाददाता, करनाल। इंद्री रोड पर चलते ट्रक में चालक को हार्ट अटैक आ गया और ट्रक सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक परिचालक कल्लू वासी गांव गणेशपुर, जिला कासगंज, यूपी ने बताया कि वह यूपी से यमुनानगर जा रहे थे। ट्रक में बाजरा भरा हुआ था।

सुबह पौने चार बजे वह ट्रक के अंदर ही सो रहा था। उनका ट्रक इंद्री रोड पर रंबा गांव के पास पहुंचा तो अचानक से संतुलन बिगड़ने पर उनकी नींद खुली। उसने देखा तो ट्रक चालक आकिल वासी गणेशपुर कासगंज सीट पर झुका हुआ था।

उसने खुद ट्रक का स्टीयरिंग संभाला। चालक साइड में कोई वाहन नहीं दिखा तो उसने ट्रक को उधर मोड़ दिया। इतने में ही उनका ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इसके बाद दूसरे ट्रक में टकराने के बाद उनका ट्रक रुक गया। जिस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया।