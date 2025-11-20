Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल: चलते ट्रक में हार्ट अटैक आने से चालक की मौत, दूसरे गाड़ी को मारी टक्कर  

    By Som Dutt Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    करनाल के इंद्री रोड पर एक चलते ट्रक के ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। ट्रक, जो बाजरा लेकर जा रहा था, सड़क किनारे खड़े एक अन्य ट्रक से टकरा गया। परिचालक ने बताया कि संतुलन बिगड़ने पर उसने स्टीयरिंग संभाला और हादसे को टालने की कोशिश की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    करनाल: चलते ट्रक में हार्ट अटैक आने से चालक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। इंद्री रोड पर चलते ट्रक में चालक को हार्ट अटैक आ गया और ट्रक सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक परिचालक कल्लू वासी गांव गणेशपुर, जिला कासगंज, यूपी ने बताया कि वह यूपी से यमुनानगर जा रहे थे। ट्रक में बाजरा भरा हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह पौने चार बजे वह ट्रक के अंदर ही सो रहा था। उनका ट्रक इंद्री रोड पर रंबा गांव के पास पहुंचा तो अचानक से संतुलन बिगड़ने पर उनकी नींद खुली। उसने देखा तो ट्रक चालक आकिल वासी गणेशपुर कासगंज सीट पर झुका हुआ था।

    उसने खुद ट्रक का स्टीयरिंग संभाला। चालक साइड में कोई वाहन नहीं दिखा तो उसने ट्रक को उधर मोड़ दिया। इतने में ही उनका ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इसके बाद दूसरे ट्रक में टकराने के बाद उनका ट्रक रुक गया। जिस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया।

    उसने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को अस्पताल लेकर पहुंची। जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में हार्ट फेल होने से मौत प्रतीत हो रही है।

    पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि फिलहाल मौत के कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के बारे में पता लग पाएगा।