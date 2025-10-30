Language
    हरियाणा में फार्मासिस्ट को रेप के मामले में फंसाने का डर दिखा रही थी युवती, ब्लैकमेलिंग के पैसों के साथ गिरफ्तार

    By Som Dutt Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:22 AM (IST)

    असंध में एक युवती द्वारा फार्मासिस्ट को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर युवती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। युवती ने फार्मासिस्ट से पांच लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से कुछ पैसे पहले ही ले चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ने छापामारी कर युवती को 20 हजार रुपये की राशि लेते किया गिरफ्तार, पांच लाख की थी डिमांड

    संवाद सहयोगी, असंध। शहर में एक गिरोह द्वारा ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। डीएसपी गोरखपाल राणा के नेतृत्व में छापामारी करते हुए टीम ने एक लकड़ी को रंगे हाथ पकड़ा है। जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है।

    डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि सचिन नाम का एक व्यक्ति एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट है। लड़की सचिन के पास दो तीन महीने से काम कर रही थी। उसने फार्मिसिस्ट सचिन को रेप के मामले में फंसाने को लेकर पांच लाख रुपये की डिमांड की।

    इसमें से 30 हजार पहले ले लिए थे। अब 20 हजार रुपये लेते एसडीएम ऑफिस के साइड वाली गली में रंगे हाथों पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान बीडीपीओ प्रशांत कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।

    लड़की की मां और दोस्त भी इस खेल में शामिल

    डीएसपी ने बताया की आरोपित लड़की के साथ उसकी मां और इंद्री के पास गांव संगोई की भी एक दोस्त पैसे की मांग कर रहे थे। बार बार पीड़ित के पास फोन कर डिमांड की जा रही थी। पीड़ित व्यक्ति ने परेशान होकर पुलिस को लिखित में शिकायत दी है।

    जिसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीएसपी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति से आरोपितों द्वारा 5 लाख रुपये की डिमांड की गई थी। जिसको लेकर बार बार फोन कॉल आ रही है। पीड़ित व्यक्ति ने पहले 30 हजार रुपये दे दिए थे। लेकिन बाद में ओर ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी। उसको अब रंगे हाथों पकड़ा गया है।