'तनाव पुलिस की नौकरी का हिस्सा...', IPS पूरन और ASI संदीप सुसाइड मामले में क्या बोले कार्यवाहक DGP ओपी सिंह
करनाल में कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों की आत्महत्या पर दुख जताया। उन्होंने हरियाणा पुलिस के 70 हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण पर जोर दिया। ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन को मजबूत करने की बात कही। डीजीपी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की बात भी कही।
जागरण संवाददाता, करनाल। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने सीनियरआईपीएसवाई पूरन कुमार व रोहतक के एएसआई की आत्महत्या के मामले में दुख जाहिर करते हुए चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस में 70 हजार कर्मचारित तैनात है। प्रत्येक कर्मचारी के परिवार में दो या इससे ज्यादा सदस्य है।
इन परिवारों अच्छी जीवन शैली देने की जिम्मेदारी भी विभाग की है। आफिसर्सवाइफ के इंस्टीट्यूट को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने वीरवार को पुलिस अकादमी मधुबन में बलिदानी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सलामी गार्द ने शस्त्र झुकाकर सम्मान दिया।
डीजीपी ने कहा एक महान पुलिस फोर्स अपने शहीदों, पूर्ववर्तियों एवं पुलिस परिवारों को हमेशा याद रखती है। पुलिस बल के कल्याण और कार्य-संस्कृति पर शुरुआती प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। कोशिश रहेगी कि पारिवारिक वातावरण बेहतर हो और ओडब्ल्यूए पुलिस के तनावपूर्ण जीवन में शाक एब्जार्बर का काम करे। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में करीब 70 हजार पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। परिवारों सहित यह संख्या लगभग चार-पांच लाख तक चली जाती है। हमारा प्रयास है कि पुलिसकर्मियों का रहन-सहन बेहतर हो, आवास, सुविधाएं, परामर्श और स्पोर्टसिस्टम को व्यवस्थित किया जाएगा।
कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि सीपी, एसपी, डीसीपी और एसएचओ अपने-अपने क्षेत्राधिकार में व्यवस्था को चुस्त रखें। प्रदर्शन, धरना, जुलूस और जश्न के दौरान भीड़ प्रबंधन को बेहतर करना होगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण पर कहा अपराधियों और ठगों की जेल तक सप्लाई चेन मजबूत रखनी है और संगठित तरीके से लगातार उन्हें जेल भेजते रहना है। उनका बाहर फिरते रहना ना उनके हक में है ना आमजन के।
इस अ'तनाव पुलिस की नौकरी का हिस्सा...', IPS पूरन और ASI संदीप सुसाइड मामले में क्या बोले कार्यवाहक DGP ओपी सिंहवसर पर हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक अरशिंदरचावला, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकडा. राम रवि किरण, डीआइजी (एचएपी) सुरेंद्र पाल सिंह, आईपीएस मोहित हांडा, करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगारामपुनिया, एचपीए की पुलिस अधीक्षक पुष्पा उपस्थित रही।
