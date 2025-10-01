करनाल में ताबड़तोड़ चली गोलियां, STF ने लॉरेंस गैंग के बदमाश को टांग में मारी गोली

करनाल में एसटीएफ और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश की टांग में लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजय कैथल का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई और भानु राणा गैंग से जुड़ा हुआ है।

जागरण संवाददाता, करनाल। नीलोखेड़ी में रायपुर गांव के समीप मंगलवार रात को एसटीएफ करनाल टीम की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने एसटीएफ की टीम पर गोली चला दी। बदमाश ने करीब चार-पांच फायर किए। जवाब में पुलिस ने भी बदमाश पर गोली चलाई तो उसकी टांग में गोली लगी। टीम ने बदमाश को पकड़ लिया और उसे नीलोखेड़ी अस्पताल में दाखिल कराया। वहां से उसे जिला नागरिक अस्पताल में रेफर किया। जहां उसका इलाज चल रहा है।

सूचना मिलने पर थाना पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपित अजय कैथल का रहने वाला है। वह लॉरेंस बिश्नोई और भानु राणा गैंग से जुड़ा है और उनके लिए काम करता है। हथियार सप्लाई करता है।