Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में शादी का घर बना खूनी अखाड़ा! नकदी-जेवर लूटकर दूल्हे पर चलाई गोली, बदमाश गाड़ी लेकर फरार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:44 AM (IST)

    करनाल में एक शादी वाले घर में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों की नकदी और जेवर लूट लिए। विरोध करने पर दूल्हे को गोली मार दी गई। बदमाश घर की गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    करनाल एसपी मौके पर पहुंचे परिवार के सदस्यों से की बातचीत (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल में सुबह-सुबहएक बड़ी वारदात हो गई। हथियारबंद बदमाश शादी वाले घर में घुस गए और घरवालों को आधे घंटे बनाया बंधक बना लिया।

    बदमाशों ने लाखों रुपये की नकदी और जेवर लूटे और  तीन हवाई फायर किए। जब दूल्हे ने विरोध किया तो उसके कंधे में गोली मार दी। 

    बदमाश घर की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बसंत विहार से गाड़ी बरामद कर ली। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन बदमाश डीवीआर अपने साथ ही ले गए।

    सीआइए की टीमें भी मौके पर पहुंच गईऔर पुलिस कैमरे खंगाल रही है। पुलिस की छह टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। खनन कारोबारी मनोज पसरीजा के बेटे आदित्य की 4 दिसंबर को शादी है। आदित्य पसरीजा आस्ट्रेलिया में रहता है और शादी के लिए करनाल आया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें