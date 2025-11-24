करनाल में शादी का घर बना खूनी अखाड़ा! नकदी-जेवर लूटकर दूल्हे पर चलाई गोली, बदमाश गाड़ी लेकर फरार
करनाल में एक शादी वाले घर में हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों की नकदी और जेवर लूट लिए। विरोध करने पर दूल्हे को गोली मार दी गई। बदमाश घर की गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल में सुबह-सुबहएक बड़ी वारदात हो गई। हथियारबंद बदमाश शादी वाले घर में घुस गए और घरवालों को आधे घंटे बनाया बंधक बना लिया।
बदमाशों ने लाखों रुपये की नकदी और जेवर लूटे और तीन हवाई फायर किए। जब दूल्हे ने विरोध किया तो उसके कंधे में गोली मार दी।
बदमाश घर की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बसंत विहार से गाड़ी बरामद कर ली। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन बदमाश डीवीआर अपने साथ ही ले गए।
सीआइए की टीमें भी मौके पर पहुंच गईऔर पुलिस कैमरे खंगाल रही है। पुलिस की छह टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। खनन कारोबारी मनोज पसरीजा के बेटे आदित्य की 4 दिसंबर को शादी है। आदित्य पसरीजा आस्ट्रेलिया में रहता है और शादी के लिए करनाल आया था।
