हरियाणा के बुजुर्गों के लिए तोहफा! बुढ़ापा पेंशन की राशि में होगी वृद्धि, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपये की जाएगी। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र बनकर सहायता की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उन्होंने स्वस्थ रहने की कामना की भले ही वे विपक्ष के नेता न हों।

जागरण संवाददाता, करनाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी। अभी यह राशि तीन हजार रुपये प्रतिमाह है। इसे बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह नवंबर माह से मिलने शुरू हो जाएंगे।

उन्होंने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलना ही सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। यहां उन्होंने अपनी जेब से 15 हजार रुपये दिए और निक्षय मित्र बने।

मनोहरलाल ने छह महीने के लिए पांच मरीजों को गोद लिया। उन्होंने बताया कि इससे टीबी रोगियों की सहायता होगी। उनके द्वारा दी गई इस राशि से पांच रोगियों को छह महीने तक पोषक तत्व युक्त आहार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निक्षय मित्र बनें और टीबी के मरीजों की सहायता करें।