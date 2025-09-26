Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के बुजुर्गों के लिए तोहफा! बुढ़ापा पेंशन की राशि में होगी वृद्धि, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा

    By Suprabha Saxena Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपये की जाएगी। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र बनकर सहायता की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उन्होंने स्वस्थ रहने की कामना की भले ही वे विपक्ष के नेता न हों।

    prefferd source google
    Hero Image
    केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की फोइल फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी। अभी यह राशि तीन हजार रुपये प्रतिमाह है। इसे बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह नवंबर माह से मिलने शुरू हो जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलना ही सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। यहां उन्होंने अपनी जेब से 15 हजार रुपये दिए और निक्षय मित्र बने।

    मनोहरलाल ने छह महीने के लिए पांच मरीजों को गोद लिया। उन्होंने बताया कि इससे टीबी रोगियों की सहायता होगी। उनके द्वारा दी गई इस राशि से पांच रोगियों को छह महीने तक पोषक तत्व युक्त आहार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निक्षय मित्र बनें और टीबी के मरीजों की सहायता करें।

    केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा स्वस्थ रहें। भगवान उनकी आयु लंबी करें। भले ही पार्टी ने उन्हें मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं बनाया हो, लेकिन ना ही उन्हें टायर्ड होने की जरूरत और ना ही रिटायर होने की।