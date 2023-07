आपदा या तेज बरसात के बाद पानी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हम गंदे पानी वाले हाथ अपनी आंखों पर लगा देते हैं या अंजाने में लग जाते हैं। उसके कारण आंखों में सूजन फ्लू आंखें लाल होना जैसी कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। इस मौसम में सब्जी फल खरीदने के बाद उसके रखरखाव में एहतियात नहीं बरती जाती जिस कारण बीमारियां पनप रही हैं।

तेज बरसात के बाद आंखों में बढ़ रही फ्लू की बीमारी।

