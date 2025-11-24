करनाल: डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, करनाल। सुभरी गांव में सोमवार सुबह डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा इतना भयानंक था कि बाइक सवार की गर्दन अलग हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुभरी गांव निवासी जसविंद्र उर्फ काका 40 वर्षीय सोमवार सुबह बाइक पर सवार होकर अपनी मां को लेकर गांव से बाहर निकला था। जब वह सड़क पर चढ़े तो पीछे से आ रहे डंपर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी।