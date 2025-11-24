Language
    करनाल: डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर युवक की दर्दनाक मौत

    By Rakesh Chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    करनाल के सुभरी गांव में डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जसविंद्र अपनी माँ के साथ बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। माँ सुरक्षित है, लेकिन जसविंद्र का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    Hero Image

    करनाल: डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। सुभरी गांव में सोमवार सुबह डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा इतना भयानंक था कि बाइक सवार की गर्दन अलग हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

    पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुभरी गांव निवासी जसविंद्र उर्फ काका 40 वर्षीय सोमवार सुबह बाइक पर सवार होकर अपनी मां को लेकर गांव से बाहर निकला था। जब वह सड़क पर चढ़े तो पीछे से आ रहे डंपर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी।

    जिससे उसकी मां सड़क पर साइड में गिर गई और जसविंद्र सड़क पर गिर गया और उसकी गर्दन से डंपर गुजर गया। जिससे उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई और मौके पर ही जसविंद्र ने दम तोड़ दिया। हादसे के दौरान डंपर चालक भागने लगा तो लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।