Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल: करंट लगने से किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By rakesh chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:39 PM (IST)

    संवाद सहयोगी के अनुसार जलमाना के जुड़ला गांव में खेत में काम करते समय 57 वर्षीय किसान मोहन लाल की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक जाणी रोड जुड़ला स्थित प्रजापत कलोनी का निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खेत में करंट लगने से किसान की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, जलमाना। सोमवार को जुड़ला गांव के खेतों में काम कर रहे 57 वर्षीय किसान मोहन लाल की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक जाणी रोड जुड़ला स्थित प्रजापत कलोनी में रहता था।

    पुलिस चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर बंसी लाल ने बताया कि किसान को करंट लगने की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी राजा राम मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें