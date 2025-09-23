करनाल: करंट लगने से किसान की मौत, परिवार में मचा कोहराम
संवाद सहयोगी के अनुसार जलमाना के जुड़ला गांव में खेत में काम करते समय 57 वर्षीय किसान मोहन लाल की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मृतक जाणी रोड जुड़ला स्थित प्रजापत कलोनी का निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जलमाना। सोमवार को जुड़ला गांव के खेतों में काम कर रहे 57 वर्षीय किसान मोहन लाल की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक जाणी रोड जुड़ला स्थित प्रजापत कलोनी में रहता था।
पुलिस चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर बंसी लाल ने बताया कि किसान को करंट लगने की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी राजा राम मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है।
