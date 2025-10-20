करनाल में दंपती से ठगी का मामला, इंग्लैंड का वीजा लगवाने के नाम पर लगाया 7 लाख से ज्यादा का चूना
करनाल में एक दंपति को इंग्लैंड का फैमिली वीजा दिलाने के नाम पर 7.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने गुंजन, विशाल मकवाना और बलदेव कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजेश राठी ने बताया कि उनकी पत्नी रीतू देवी की जान-पहचान गुंजन से थी, जिसने वीजा दिलाने के नाम पर उनके पिता श्याम लाल से मिलवाया। श्याम लाल ने 16 लाख रुपये मांगे और 7.49 लाख रुपये लेने के बाद भी वीजा नहीं दिलवाया। पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, करनाल। इंग्लैंड का फैमिली वीजा लगवाने के नाम पर एक दंपति से 7.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। पुलिस ने गुंजन, विशाल मकवाना और बलदेव कौर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
विकास नगर निवासी राजेश राठी ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी रीतू देवी की जान-पहचान गुंजन नामक युवती से थी। दोनों साथ में पढ़ती थी, इसी कारण रीतू देवी का गुंजन के घर आना-जाना था।
कुछ समय पहले गुंजन इंग्लैंड चली गई थी और वहीं से फोन पर रीतू देवी से बात करती थी। एक दिन बातचीत के दौरान रीतू देवी ने गुंजन से विदेश जाने की प्रक्रिया पूछी। इस पर गुंजन ने अपने पिता श्याम लाल का फोन नंबर रीतू को दे दिया और कहा कि वे विदेश भेजने में मदद कर सकते हैं।
श्याम लाल ने रीतू और उसके पति राजेश को अपने घर बुलाया और कहा कि वह और उसकी बेटी दोनों को बच्चों समेत इंग्लैंड का फैमिली वीजा लगवाकर वहां सैटल करवा देंगे। जब खर्च पूछा गया तो श्याम लाल ने 16 लाख रुपये मांगे। वह उसकी बातों में आ गए और उन्होंने अलग अलग समय में आनलाइन 7.49 लाख रुपये जमा करा दिए लेकिन उनका वीजा नहीं लगवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
