करनाल में दंपती से ठगी का मामला, इंग्लैंड का वीजा लगवाने के नाम पर लगाया 7 लाख से ज्यादा का चूना

जागरण संवाददाता, करनाल। इंग्लैंड का फैमिली वीजा लगवाने के नाम पर एक दंपति से 7.49 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई। पुलिस ने गुंजन, विशाल मकवाना और बलदेव कौर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। विकास नगर निवासी राजेश राठी ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी रीतू देवी की जान-पहचान गुंजन नामक युवती से थी। दोनों साथ में पढ़ती थी, इसी कारण रीतू देवी का गुंजन के घर आना-जाना था।

कुछ समय पहले गुंजन इंग्लैंड चली गई थी और वहीं से फोन पर रीतू देवी से बात करती थी। एक दिन बातचीत के दौरान रीतू देवी ने गुंजन से विदेश जाने की प्रक्रिया पूछी। इस पर गुंजन ने अपने पिता श्याम लाल का फोन नंबर रीतू को दे दिया और कहा कि वे विदेश भेजने में मदद कर सकते हैं।