    करनाल हाईवे पर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, STF ने किया एक बम निष्क्रिय; दूसरे की तलाश जारी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    करनाल में विस्फोटक मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ता और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। एक बदमाश से पूछताछ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बम छिपाने की जानकारी मिली। एसटीएफ ने एक हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है और दूसरे की तलाश जारी है।

    Hero Image

    करनाल में विस्फोटक मिलने की खबर से हड़कंप मच गया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल में विस्फोटक मिलने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद हाईवे पर कर्ण लेक के नजदीक बम निरोधक दस्ता पहुँचा।

    एसटीएफएफएसएल और पुलिस की टीमे भी मौके पर पहुंची। बदमाशों ने करनाल में बम छिपाया हुआ है और एसटीएफ सर्च कर रही है

    करनाल में एसटीएफ ने एक बदमाश को पकड़ा हुआ था, पूछताछ में उसने बताया कि नेशनल हाईवे पर बम छुपाया हुआ है, एसटीएफ की टीम बम को सर्च कर रही है

    एसटीएफ ने एक हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया और दूसरे की तलाश की जा रही है।

     

