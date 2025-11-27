करनाल हाईवे पर ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, STF ने किया एक बम निष्क्रिय; दूसरे की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल में विस्फोटक मिलने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद हाईवे पर कर्ण लेक के नजदीक बम निरोधक दस्ता पहुँचा।

एसटीएफव एफएसएल और पुलिस की टीमे भी मौके पर पहुंची। बदमाशों ने करनाल में बम छिपाया हुआ है और एसटीएफ सर्च कर रही है।

करनाल में एसटीएफ ने एक बदमाश को पकड़ा हुआ था, पूछताछ में उसने बताया कि नेशनल हाईवे पर बम छुपाया हुआ है, एसटीएफ की टीम बम को सर्च कर रही है।

एसटीएफ ने एक हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया और दूसरे की तलाश की जा रही है।