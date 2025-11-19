Haryana Crime: करनाल में रिश्वत लेते ESI गिरफ्तार, 35 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ा

जासं, करनाल। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पोक्सो के मामले में आरोपित का नाम निकालने की एवज में 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ईएसआइ राजकुमार को रंगे हाथा पकड़ लिया है। आरोपित ईएसआइ को थाना कुंजपुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बुधवार को आरोपित को अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल के डीएसपी शमशेर सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि कुंजपुरा थाना में पोक्सो एक्ट में एक मामला दर्ज है। जिसमें उसके भाई गौरव और उसके भाई सुमित का नाम है। इस मामले की जांच ईएसआइ राजकुमार कर रहा है।