    Haryana Crime: करनाल में रिश्वत लेते ESI गिरफ्तार, 35 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    करनाल में राज्य सतर्कता ब्यूरो ने पोक्सो मामले में आरोपी का नाम हटाने के लिए 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ईएसआई राजकुमार को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता के भाई का नाम मामले से निकालने के लिए ईएसआई ने एक लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन 35 हजार पर सहमति बनी। ब्यूरो की टीम ने ईएसआई को रंगे हाथों पकड़ा और मामला दर्ज किया।

    करनाल में ईएसआई को रिश्वत लेते हुए किया गया अरेस्ट (फाइल फोटो)

    जासं, करनाल। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पोक्सो के मामले में आरोपित का नाम निकालने की एवज में 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ईएसआइ राजकुमार को रंगे हाथा पकड़ लिया है। आरोपित ईएसआइ को थाना कुंजपुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    बुधवार को आरोपित को अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल के डीएसपी शमशेर सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि कुंजपुरा थाना में पोक्सो एक्ट में एक मामला दर्ज है। जिसमें उसके भाई गौरव और उसके भाई सुमित का नाम है। इस मामले की जांच ईएसआइ राजकुमार कर रहा है।

    ईएसआइ ने उसके भाई गौरव का नाम केस से निकालने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी है, लेकिन उनके पास एक लाख रुपये नहीं है। इसलिए उन्होंने ईएसआइ को कहा कि वह 35 हजार रुपये एकत्रित करके दे सकते हैं। इस पर ईएसआइ राजकुमार ने सहमति जताई। इस शिकायत पर टीम को गठन किया गया और कुंजपुरा थाना से आरोपित ईएसआइ राजकुमार को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है।

     