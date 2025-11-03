Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन के आगे कूदकर बुजुर्ग महिला ने दी जान, शव के हुए कई टुकड़े; पुलिस के मनाने पर पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ परिवार 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:45 PM (IST)

    करनाल में एक 64 वर्षीय महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शव के कई टुकड़े हो गए थे। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। बाद में, पुलिस के समझाने पर बेटा पोस्टमार्टम के लिए माना। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने यह कदम उठाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन के आगे कूदकर बुजुर्ग महिला ने दी जान। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। एक बुजुर्ग महिला ने शनिवार को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। महिला के शव के कई टुकड़े हुए। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया और शिनाख्त भी हो गई, लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद जीआरपी प्रभारी टीम के साथ गांव पहुंचे और सरपंच से बातचीत कर स्वजन को समझाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद महिला का बेटा पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गया। देर शाम होने के कारण अब मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि बजीदा जाटान निवासी 64 वर्षीय महिला ने मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। इसकी सूचना स्वजन को दी गई है। महिला के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है।

    इस कारण महिला ने आत्महत्या की है। अभी स्वजन से पूछताछ की जाएगी। जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि महिला ने सुसाइड दो दिन पहले किया था। महिला के समीप बैग में एक आधार कार्ड मिला था, जिसमें पता लिखा था। दो दिन से वह स्वजन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्वजन नहीं आए तो वह खुद गांव में गए और सरपंच के माध्यम से स्वजन से बात की तो स्वजन पोस्टमार्टम कराने को माने।