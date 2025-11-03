ट्रेन के आगे कूदकर बुजुर्ग महिला ने दी जान, शव के हुए कई टुकड़े; पुलिस के मनाने पर पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ परिवार 

जागरण संवाददाता, करनाल। एक बुजुर्ग महिला ने शनिवार को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। महिला के शव के कई टुकड़े हुए। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया और शिनाख्त भी हो गई, लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद जीआरपी प्रभारी टीम के साथ गांव पहुंचे और सरपंच से बातचीत कर स्वजन को समझाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद महिला का बेटा पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गया। देर शाम होने के कारण अब मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि बजीदा जाटान निवासी 64 वर्षीय महिला ने मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। इसकी सूचना स्वजन को दी गई है। महिला के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है।