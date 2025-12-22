करनाल: कार की टक्कर में स्कूटी सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम
करनाल में एनडीआरआइ चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। मृ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। एनडीआरआइ चौक के समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
सेक्टर-6 निवासी मृतक नवीन चंद की बेटी उत्कर्षा ने बताया कि उसके पिता की जूतों की दुकान है। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। वह 20 दिसंबर को स्कूटी पर सवार होकर एनडीआरआइ चौक से माडर्न डेरी की तरफ जा रहे थे।
दोपहर करीब साढ़े 12 बजे के बीच सामने से आ रही एक कार ने तेज रफ्तार और गलत दिशा में चलते हुए उनके पिता की स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें पिता को गंभीर से घायल हो गए। उन्हें पहले कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज में दाखिल कराया गया। इसके बाद उन्हें शहर के ही प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।