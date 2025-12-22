करनाल: कार की टक्कर में स्कूटी सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, करनाल। एनडीआरआइ चौक के समीप एक तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की बेटी की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

सेक्टर-6 निवासी मृतक नवीन चंद की बेटी उत्कर्षा ने बताया कि उसके पिता की जूतों की दुकान है। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। वह 20 दिसंबर को स्कूटी पर सवार होकर एनडीआरआइ चौक से माडर्न डेरी की तरफ जा रहे थे।