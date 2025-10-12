करनाल में दवा फैक्ट्री पर छापामारी, विजिलेंस ने लिए दवाओं की सैंपल; जांच जारी

जागरण संवाददाता, करनाल। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दवा फैक्ट्री पर दवा नियंत्रक विभाग की टीम ने छापामारी की। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया देखी और तैयार दवाओं के सैंपल लिये।

इसके बाद रिकार्ड और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। करीब दो घंटे तक फैक्ट्री में जांच चली। इस छापेमारी में राज्य दवा नियंत्रक विभाग के साथ-साथ केंद्र से भी कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। टीम ने दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, मशीनों की सफाई और लाइसेंस की वैधता की भी जांच की।