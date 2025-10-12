Language
    करनाल में दवा फैक्ट्री पर छापामारी, विजिलेंस ने लिए दवाओं की सैंपल; जांच जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    करनाल के औद्योगिक क्षेत्र में दवा नियंत्रक विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम ने उत्पादन प्रक्रिया देखी, दवाओं के नमूने लिए और दस्तावेजों की जांच की। दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और लाइसेंस की वैधता की भी जांच की गई। विभाग को फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

    करनाल में दवा फैक्ट्री पर छापामारी, जांच जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, करनाल। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दवा फैक्ट्री पर दवा नियंत्रक विभाग की टीम ने छापामारी की। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया देखी और तैयार दवाओं के सैंपल लिये।

    इसके बाद रिकार्ड और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। करीब दो घंटे तक फैक्ट्री में जांच चली। इस छापेमारी में राज्य दवा नियंत्रक विभाग के साथ-साथ केंद्र से भी कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। टीम ने दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, मशीनों की सफाई और लाइसेंस की वैधता की भी जांच की।

    इसके साथ ही टीम फिलहाल कंपनी के सभी दस्तावेज, बैच रिकॉर्ड और आपूर्ति को चेक किया। जांच के दौरान किसी भी अधिकारी को बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई।

    विभाग के पास शिकायत पहुंची थी कि यहां कुछ कमियां हैं। इसी शिकायत के आधार पर टीम ने छापामारी की। टीम के अधिकारियों ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी। फैक्ट्री मालिक ने भी बात नहीं की।