दीपावली पर करनाल में बिजली निगम की विशेष तैयारियों का दिखा असर, 350 कर्मचारियों ने 24 घंटे तक दी ड्यूटी

जागरण संवाददाता, करनाल। दीपावली पर्व पर को लेकर बिजली निगम की टीम जिले में सक्रिय रही। बिजली सप्लाई को लेकर निगम की ओर से दीपावली पर्व से कई दिन पहले ही सभी तैयारियां कर ली थी, जिससे त्योहारों के चलते बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए बिजली निगम के 350 के करीब कर्मचारी व अधिकारी अपनी डयूटी पर तैनात रहेंगे। इससे जिले में अगले तीन दिनों तक उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन बावजूद इसके भी जिले में 19 से 22 अक्टूबर तक बिजली फाल्ट, कट, बिल ठीक करवाने आदि कई प्रकार की समस्याओं को लेकर 570 के करीब शिकायतें आई, जिसमें से निगम ने 400 का मौके पर ही समाधान कर दिया। वहीं, 170 के लगभग पेंडिंग रह गई। इस दौरान सबसे कम शिकायत रामनगर सब डिविजन में 37 व सबसे अधिक मेरठ रोड एरिया में 220 के करीब दर्ज की गई।

अगर बात करें तो जारी निर्देशानुसार इन दिनों में बिजली निगम स्टाफ को केवल लोगों से जुड़ी समस्या को ठीक करना था, इस दौरान कोई नए काम का परमिट नहीं किया गया था। बता दें कि उपभोक्ताओं तक निर्बाेध बिजली पहुंचे इसके लिए एसई यानि अधीक्षक अभियंता से लेकर लाइनमैन आदि तक सभी अपनी संबंधित सब डिविजनों के इलाकों में डयूटी दी।

तीन दिनों तक बिजली सप्लाई को लेकर विशेष निगरानी की गई। इस दौरान किसी इलाके में कोई फाल्ट होता है तो उसके लिए निगम ने हैल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे। बिजली निगम अधिकारियों के अनुसार त्योहारों को लेकर आपात स्थिति में 98 से अधिक मोबाइल ट्राली व 112 ट्रांसफार्मर ट्राली की व्यवस्था की गई थी थी व ट्रांसफार्मर व केबलों का इंतजाम भी था।

सब डिविजन अनुसार शिकायतों का विवरण सब डिविजन का नाम- कुल शिकायतें

सब अर्बन, करनाल- 87

रामनगर- 37

नेवल- 88

मॉडल टाऊन करनाल- 54

मेरठ रोड- 220

सिटी, करनाल- 84

कुल- 570 बिजली निगम के स्टाफ ने दी कर्मठता से ड्यूटी बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि दीपावली के बाद तक बिजली निगम ने लोगों तक निर्बाध आपूर्ति रखने के लिए कर्मचारियों ने डयूटी दी। तीन दिनों में कई जगह बिजली कटों की समस्या रही, लेकिन उनको भी काफी हद तक दूर करने का प्रयास रहा। इस दौरान बिजली निगम के 350 कर्मचारियों के स्टाफ ने 24 घंटे डयूटी दी।