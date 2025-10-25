Language
    Karnal News: डीजे पर गाने को लेकर विवाद, युवक की चाकू से गोदकर हत्या

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    करनाल के ढाकवाला गुजरान गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में 18 वर्षीय आदित्य की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    डीजे पर गाने को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। गांव ढाकवाला गुजरान में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाने को लेकर हुए विवाद में 18 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर देर शाम तीन युवकों को हिरासत में लिया। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

    गांव ढाकवाला गुजरान में पड़ोस में हो रही शादी में मनोज कुमार का 18 वर्षीय बेटा आदित्य डीजे पर नाच रहा था। इसी दौरान सोनू पुत्र राजिंदर, अजय पुत्र चंद्रपाल और उनके तीन-चार साथी पहुंचे। आरोप है कि इनके व आदित्य के बीच गाने को लेकर विवाद हो गया।

    मामला इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने आदित्य को बहाने से डीजे से बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से वार कर दिए। घायल आदित्य लहूलुहान होकर गिर पड़ा। लोगों ने शोर मचाया तो आरोपित मौके से फरार हो गए। परिजन आदित्य को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

    सदर थाना प्रभारी तरसेम सिंह ने कहा कि पिता मनोज कुमार की शिकायत पर सोनू पुत्र राजिंदर, अजय पुत्र चंद्रपाल और अन्य तीन-चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान हो चुकी है और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

     