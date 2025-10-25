Karnal News: डीजे पर गाने को लेकर विवाद, युवक की चाकू से गोदकर हत्या

जागरण संवाददाता, करनाल। गांव ढाकवाला गुजरान में शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाने को लेकर हुए विवाद में 18 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर देर शाम तीन युवकों को हिरासत में लिया। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

गांव ढाकवाला गुजरान में पड़ोस में हो रही शादी में मनोज कुमार का 18 वर्षीय बेटा आदित्य डीजे पर नाच रहा था। इसी दौरान सोनू पुत्र राजिंदर, अजय पुत्र चंद्रपाल और उनके तीन-चार साथी पहुंचे। आरोप है कि इनके व आदित्य के बीच गाने को लेकर विवाद हो गया।

मामला इतना बढ़ गया कि आरोपितों ने आदित्य को बहाने से डीजे से बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से वार कर दिए। घायल आदित्य लहूलुहान होकर गिर पड़ा। लोगों ने शोर मचाया तो आरोपित मौके से फरार हो गए। परिजन आदित्य को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।