करनाल: दो महीने बाद है बेटी की शादी, साइबर ठग ने ट्रेडिंग के नाम पर ठग लिए 8.88 लाख रुपये
करनाल में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को ट्रेडिंग के नाम पर 8.88 लाख रुपये का चूना लगाया। पीड़ित, जिसकी बेटी की दो महीने बाद शादी है, ने पुलिस में शिकायत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। साइबर ठगों ने ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 8.88 लाख रुपये ठग लिए। शिकायतकर्ता की बेटी की दो महीने बाद शादी भी है। अब उसके पास शादी के लिए रुपये भी नहीं हैं। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 9 निवासी अजीत प्रसाद राही ने बताया कि उनके पास एक नवंबर को एक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से एक ट्रेडिंग फाइनेंस कंपनी के कर्मी विक्रम से संपर्क हुआ। आरोपित ने उन्हें अमेरिका की एक कंपनी वेनगार्ड में निवेश की सलाह दी।
वह उनकी बातों में आ गया और उसने तीन नवंबर को 10 हजार रुपये ट्रायल के तौर पर यूपीआई के माध्यम से लगा दिए। तो आरोपितों ने 2395 रुपये के लाभ के साथ 12395 रुपये उसकी आईडी में दिखा दिए। वह लालच में आ गया और फिर उसने 26 हजार रुपये लगा दिए।
14 नवंबर को उसकी ट्रेडिंग आईडी में 33 लाख 76 हजार 893 रुपये दिखाए गए। इसमें 28 लाख दो हजार 251 रुपये ट्रेड की राशि और पांच लाख 74 हजार 642 रुपये कमीशन शामिल था। जब इन रुपयों को निकालने के लिए उसने आरोपितों को कहा तो उन्होंने उससे 8.88 लाख रुपये ठग लिए।
