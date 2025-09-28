Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक, प्रदूषण बोर्ड की सख्ती; दो फैक्ट्रियां सील

    By Suprabha Saxena Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:12 PM (IST)

    करनाल में दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लग गई है क्योंकि यह क्षेत्र एनसीआर में आता है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने सख्ती दिखाते हुए कुंजपुरा में स्थित पटाखों की दो फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। विनायक और भारत फायर वर्कर्स नामक इन फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में पटाखे पाए गए। फैक्ट्रियों को सील करने के लिए हेड क्वार्टर फाइल भेजी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    करनाल में दो पटाखा फैक्ट्री सील की गई

    राकेश चौहान, करनाल। दीपावली पर इस बार करनाल वासी पटाखे नहीं जला पाएंगे। एनसीआर में होने के कारण करनाल में पटाखे बैन हो चुके हैं। इस पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी सख्ती शुरू कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों ने पटाखों की दो फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। वहीं दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के लिए हेड क्वार्टर में फाइल भेज दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन पटाखा फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री कुंजपुरा में विनायक के नाम पर थी और दूसरी फैक्ट्री भी कुंजपुरा में भारत फायर वर्कर्स के थी। दोनों फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में पटाखे मिले हैं। विभाग के सख्त निर्देश हैं कि पटाखे रखने व बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा फैक्टरी में आग लगने का यह पहला मामला नहीं है।

    इससे पहले फरवरी 2021 में घोघड़ीपुर स्थित एक पटाखा फैक्टरी में भी धमाका हुआ था। जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। सितंबर 2021 में नगला चौक के समीप भी एक पटाखा फैक्टरी में आग लगी थी। जहां एक मजदूर झुलस गया था।

    कमलजीत सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि एनसीआर में होने के कारण पटाखों पर बैन लग चुका है। कुंजपुरा क्षेत्र में दो पटाखा फैक्ट्रियां थीं, जिन्हें बंद कर दिया गया है और फैक्ट्रियों को सील करने के लिए हेड ऑफिस में फाइल भेजी गई है। अलग-अलग टीमों को मैदान में उतारा गया है।