2024 के चुनाव से पहले CM खट्टर का बड़ा दांव, कहा- अगले 6 महीने में 3000 रुपये कर देंगे बुजुर्ग पेंशन

Haryana News मनोहर लाल ने अगले छह महीने में बुजुर्ग पेंशन को 3000 तक बढ़ाने की घोषणा की है। पांच हजार रुपये मासिक पेंशन के मुद्दे पर भाजपा को दबाव में लेने की कोशिश करने वाली जजपा के सारे मंसूबे मुख्यमंत्री ने फेल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने तीन हजार रुपये का वादा किया था जो पूरा कर रहे हैं। हमने कभी भी 5100 का वादा नहीं किया।

2024 के चुनाव से पहले CM खट्टर का बड़ा दांव

Your browser does not support the audio element.

करनाल, ऑनलाइन डेस्‍क: चुनाव 2024 से पहले हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दांव खेला है। उन्‍होंने अगले छह महीने में बुजुर्ग पेंशन को 3000 तक बढ़ाने की घोषणा की है। पांच हजार रुपये मासिक पेंशन के मुद्दे पर भाजपा को दबाव में लेने की कोशिश करने वाली जजपा के सारे मंसूबे मुख्यमंत्री ने फेल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने तीन हजार रुपये का वादा किया था जो पूरा कर रहे हैं। हमने कभी भी 5100 का वादा नहीं किया। वृद्धावस्था पेंशन को हम अगले 6 महीने में बढ़ाकर ₹3,000 कर देंगे pic.twitter.com/4fRBnLhopu July 2, 2023

Edited By: Himani Sharma