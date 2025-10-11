करनाल के अस्पताल में हिंसक झड़प, दो पक्षों में जमकर चले चली लाठी-डंडे

जागरण संवाददाता, करनाल। नागरिक अस्पताल में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया और लाठी डंडे चले। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाठी डंडों को एक कार से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने अस्पताल से कई युवकों को पकड़ भी लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों पक्ष मुकू माजरा के रहने वाले हैं। रात को गांव में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद एक पक्ष मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा था, इसी दौरान दूसरा पक्ष भी वहां आ गया और दोनों के बीच फिर भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और झगड़ा करने वालों को काबू कर लिया। पुलिस ने सभी को सिविल लाइन थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

झगड़े की वजह से सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि झगड़े के दौरान किसी मरीज को चोट नहीं आई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।