करनाल के अस्पताल में हिंसक झड़प, दो पक्षों में जमकर चले चली लाठी-डंडे

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    करनाल के नागरिक अस्पताल में दो गुटों के बीच लाठी-डंडे चलने से अफरा-तफरी मच गई। पार्किंग विवाद के चलते मुकू माजरा गांव के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और लाठियां बरामद कीं। घटना से अस्पताल में दहशत फैल गई, हालांकि किसी मरीज को चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नागरिक अस्पताल में दो पक्षों में चली लाठी डंडे, पुलिस मौके पर पहुंची। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल नागरिक अस्पताल में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया और लाठी डंडे चले। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लाठी डंडों को एक कार से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने अस्पताल से कई युवकों को पकड़ भी लिया।

    दोनों पक्ष मुकू माजरा के रहने वाले हैं। रात को गांव में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद एक पक्ष मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा था, इसी दौरान दूसरा पक्ष भी वहां आ गया और दोनों के बीच फिर भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और झगड़ा करने वालों को काबू कर लिया। पुलिस ने सभी को सिविल लाइन थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    झगड़े की वजह से सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि झगड़े के दौरान किसी मरीज को चोट नहीं आई। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

    सब-इंस्पेक्टर कृष्ण लाल ने बताया कि दोनों पक्ष एक गांव के है। रात को उनका झगड़ा गांव में हुआ था। एक पक्ष अस्पताल में मेडिकल कराने आया तो दूसरा पक्ष भी वहीं आ गया और फिर झगड़ा हो गया।