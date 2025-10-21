करनाल की मायरा ने CBSE स्केटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम, प्रतियोगिता में पाया पहला स्थान

जागरण संवाददाता, करनाल। सीबीएसई नार्थजोन-2 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में करनाल के स्केटर्स ने दो गोल्ड, एक सिल्वर व पांच ब्रांज मेडल जीत कर करनाल का नाम रोशन किया। स्केटिंग कोच संजय गोयल व पंकज बत्तरा ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 17 अक्तूबर तक गुरुग्राम में किया गया।

प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के सीबीएसई स्कूल के लगभग 2200 स्केटर्स ने हिस्सा लिया। संजय गोयल ने बताया कि अंडर-11 में क्वार्ड रेस लड़कियों में मायरा गांधी दो गोल्ड मेडल जीत कर ग्रुप चैंपियन बनी। क्वार्ड रेस लड़कियों में अंडर-11 आयु वर्ग में मायरा गांधी ने दो गोल्ड, अंडर-9 आयु वर्ग में परणिका ने एक ब्रांज, अंडर-14 आयु वर्ग में हेजल ने एक ब्रांज मेडल जीता।