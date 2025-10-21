करनाल की मायरा ने CBSE स्केटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम, प्रतियोगिता में पाया पहला स्थान
करनाल की मायरा ने सीबीएसई स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मायरा की प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें यह सफलता दिलाई है।
जागरण संवाददाता, करनाल। सीबीएसई नार्थजोन-2 रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में करनाल के स्केटर्स ने दो गोल्ड, एक सिल्वर व पांच ब्रांज मेडल जीत कर करनाल का नाम रोशन किया। स्केटिंग कोच संजय गोयल व पंकज बत्तरा ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 17 अक्तूबर तक गुरुग्राम में किया गया।
प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के सीबीएसई स्कूल के लगभग 2200 स्केटर्स ने हिस्सा लिया। संजय गोयल ने बताया कि अंडर-11 में क्वार्ड रेस लड़कियों में मायरा गांधी दो गोल्ड मेडल जीत कर ग्रुप चैंपियन बनी। क्वार्ड रेस लड़कियों में अंडर-11 आयु वर्ग में मायरा गांधी ने दो गोल्ड, अंडर-9 आयु वर्ग में परणिका ने एक ब्रांज, अंडर-14 आयु वर्ग में हेजल ने एक ब्रांज मेडल जीता।
इनलाइन रेस में 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में भव्या विग ने दो ब्रांज, अंडर-9 आयु वर्ग में दित्या कंडोल ने एक सिल्वर मेडल जीता। लडक़ों में अंडर-14 आयु वर्ग में लडक़ों दिवांश बत्तरा ने एक ब्रांज मेडल जीता। जिला स्केटिंग संघ के सचिव जजपाल सिंह व कर्ण स्टेडियम में स्केटिंग कोच हरप्रीत सिंह ने स्केटर्स की शानदार सफलता पर स्केटर्स व उनके अभिभावकों को बधाई दी।
