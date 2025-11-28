करनाल में बुलडोजर एक्शन, 4 अवैध कॉलोनियों में ध्वस्त किए गए निर्माण

Language
    By Ashwani Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    करनाल जिला नगर योजनाकार की टीम ने असंध कस्बे में चार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ढोल चौक पर 12 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में सीवरेज और सड़कों को तोड़ा गया। असंध बाईपास और सफीदों रोड पर भी अवैध निर्माणों को हटाया गया। इस कार्रवाई से अवैध कालोनाइजरों में हड़कंप मच गया।

    असंध में चार अवैध कालोनियों में निर्माण किए गए ध्वस्त। 

    संवाद सहयोगी, असंध। जिला नगर योजनाकार करनाल की टीम ने बुधवार को असंध कस्बे में चार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध कालोनाइजरों में हड़कंप मच गया।

    टीम ने सबसे पहले ढोल चौक पर लगभग 12 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में पहुंचकर बिना मंजूरी बनाए गए सीवरेज और सड़कों को तोड़ा।

    इसके बाद असंध बाईपास पर आधा एकड़ में तैयार की जा रही कॉलोनी में अवैध डीपीसी को ध्वस्त किया गया। तीसरी कार्रवाई सफीदों रोड पर लगभग 4 एकड़ भूमि पर बसाई जा रही कालोनी में हुई, जहां बिना अनुमति बनी डीपीसी और सड़कों को हटाया गया।

    चौथी कार्रवाई मैट्रोपोल लाइसेंस कालोनी के समीप लगभग 7 एकड़ भूमि पर की गई, जहां कच्ची और पक्की सभी सड़कों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही।