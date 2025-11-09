करनाल में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक महीने पहले खरीदी थी नई मोटरसाइकिल

जागरण संवाददाता, करनाल। अनाज मंडी के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से देर रात एक बाइक सवार की जान चली गई। मृतक 20 वर्षीय अरुण पृथ्वी विहार का रहन वाला था। वह वेटर का भी काम करता था और रात को घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।

मृतक की पहचान 20 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है, वह करनाल के पृथ्वी विहार में रहता था। वह कैटरिंग का काम करता था और काम खत्म करने के बाद बीती रात करीब दो बजे को अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान नमस्ते चौक पर उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक की मां पुसमा ने बताया कि उसका बेटा दिन में एक कंपनी में काम करता था और रात को वह वेटर का भी काम करता था।