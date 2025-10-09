Karnal News: ट्रक की चपट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, करनाल। मेरठ रोड पर नगला मेघा चौक के समीप एक ट्रक चालक ने बाइक सवार दो भाइयों का टक्कर मार दी। जिससे छोटे भाई के ऊपर से ट्रक का टायर गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा भाई चोटिल हो गया। सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंच गए और पुलिस को भी सूचना दी गई। इस दौरान ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया। हादसे के दौरान करीब एक घंटे तक मेरठ रोड पर जाम लगा रहा। स्वजन ने बताया कि विनित (20) तीन भाई हैं। विनित सबसे छोटा था। वह अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर बैठकर सुबह के समय करनाल में कर्ण विहार के लिए आ रहा था। वहां पर उनकी शीशा बेचने की दुकान है।