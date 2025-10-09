Language
    Karnal News: ट्रक की चपट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल

    By Rakesh Chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:07 PM (IST)

    करनाल के मेरठ रोड पर एक ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें छोटे भाई विनित की मौके पर ही मौत हो गई और बड़ा भाई घायल हो गया। घटना नगला मेघा चौक के पास हुई, जब वे करनाल में अपनी दुकान पर जा रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और ट्रक को जब्त कर लिया। 

    ट्रक की चपट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। मेरठ रोड पर नगला मेघा चौक के समीप एक ट्रक चालक ने बाइक सवार दो भाइयों का टक्कर मार दी। जिससे छोटे भाई के ऊपर से ट्रक का टायर गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ा भाई चोटिल हो गया। सूचना मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंच गए और पुलिस को भी सूचना दी गई। इस दौरान ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया। हादसे के दौरान करीब एक घंटे तक मेरठ रोड पर जाम लगा रहा। स्वजन ने बताया कि विनित (20) तीन भाई हैं। विनित सबसे छोटा था। वह अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर बैठकर सुबह के समय करनाल में कर्ण विहार के लिए आ रहा था। वहां पर उनकी शीशा बेचने की दुकान है।

    विनित बाइक पर पीछे बैठा था और बड़ा भाई बाइक चला रहा था जब वह नगला मेघा चौक पर पहुंचा तो ट्रक चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। विनित बाइक से नीचे गिर गया तो ट्रक का पहिया विनित के उपर से गुजर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी एसआई मनजीत सिंह ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की जान चली गई है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है। शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।