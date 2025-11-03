Language
    करनाल में बाइक सवार पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    करनाल के शेखपुरी डेरा के पास बाइक सवार विजय कुमार के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। विजय ने बताया कि निसिंग अनाज मंडी से लौटते समय सिंघड़ा के पास हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठियों व गंडासियों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में अमन, जश्न, सौरभ, और करण शामिल हैं।

    बाइक सवार युवक के साथ की मारपीट। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। शेखपुरी डेरा के समीप बाइक सवार युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। निसिंग थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

    पीड़ित युवक विजय कुमार के अनुसार वह शनिवार देर शाम को निसिंग अनाज मंडी से अपने गांव बालू के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। जैसे ही वह सिंघड़ा से बालू वाली सड़क पर शेखपुरी डेरा के पास पहुंचा तो उसके आगे व पीछे दो मोटरसाइकिल और सड़क पर कुछ लड़के पहले से खड़े दिखाई दिए।

    जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा तो हमलावरों ने उसके सामने मोटरसाइकिल रोक दी और डंडों व गंडासियों के साथ हमला बोल दिया। हमले के दौरान वह जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागा, खेतों में उसे पकड़ लिया गया। वहां अमन, जश्न, सौरभ, करण व दो अन्य लड़कों ने उसे घेर लिया। उसके साथ मारपीट की।