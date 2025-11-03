करनाल में बाइक सवार पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, करनाल। शेखपुरी डेरा के समीप बाइक सवार युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। निसिंग थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

पीड़ित युवक विजय कुमार के अनुसार वह शनिवार देर शाम को निसिंग अनाज मंडी से अपने गांव बालू के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। जैसे ही वह सिंघड़ा से बालू वाली सड़क पर शेखपुरी डेरा के पास पहुंचा तो उसके आगे व पीछे दो मोटरसाइकिल और सड़क पर कुछ लड़के पहले से खड़े दिखाई दिए।