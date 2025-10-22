करनाल में हथियारों से लैस बदमाशों का आतंक, घर में घुसकर किया मारपीट और तोड़फोड़; वारदात का वीडियो भी वायरल

जागरण संवाददाता, करनाल। दीपावली पर बसंत विहार में हथियारों से लैस बदमाशों ने सोमवार देर रात एक घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मारपीट की। बदमाशों के हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थी। वारदात में डेढ़ साल का बच्चा बच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बसंत विहार की गली नंबर-1 में सोमवार देर रात 12 बजे उत्पात मचाया और घरों के शीशे तोड़े। बदमाश गली नंबर-5 में मारपीट और तोड़फोड़ करते दिखाई दिए हैं। आरोप है कि 10 से 12 बदमाश घर में घुसे थे। हमलावरों ने पहले घर पर पत्थरबाजी की, खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़े, फिर घर में घुसकर बाइक और सामान को तोड़ डाला।

इस दौरान घर के मालिक और परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सदर थाना पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर जगमोहन ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है।



महिला सावित्री ने बताया कि कुछ युवक पीछे कहीं झगड़ा करके आए थे और घर पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले खिड़कियों के शीशे तोड़े, फिर अंदर घुसकर बाइक और अन्य सामान तोड़ दिया। वारदात के दौरान बेटे आकाश के साथ मारपीट की।