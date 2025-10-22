करनाल में हथियारों से लैस बदमाशों का आतंक, घर में घुसकर किया मारपीट और तोड़फोड़; वारदात का वीडियो भी वायरल
करनाल के बसंत विहार में दीपावली की रात हथियारों से लैस बदमाशों ने एक घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने घटना की जानकारी दी है।
जागरण संवाददाता, करनाल। दीपावली पर बसंत विहार में हथियारों से लैस बदमाशों ने सोमवार देर रात एक घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मारपीट की। बदमाशों के हाथों में लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थी। वारदात में डेढ़ साल का बच्चा बच गया।
बसंत विहार की गली नंबर-1 में सोमवार देर रात 12 बजे उत्पात मचाया और घरों के शीशे तोड़े। बदमाश गली नंबर-5 में मारपीट और तोड़फोड़ करते दिखाई दिए हैं। आरोप है कि 10 से 12 बदमाश घर में घुसे थे। हमलावरों ने पहले घर पर पत्थरबाजी की, खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़े, फिर घर में घुसकर बाइक और सामान को तोड़ डाला।
इस दौरान घर के मालिक और परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सदर थाना पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर जगमोहन ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है।
महिला सावित्री ने बताया कि कुछ युवक पीछे कहीं झगड़ा करके आए थे और घर पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले खिड़कियों के शीशे तोड़े, फिर अंदर घुसकर बाइक और अन्य सामान तोड़ दिया। वारदात के दौरान बेटे आकाश के साथ मारपीट की।
आकाश का बेटा बेड पर था, गनीमत रही कि उसे चोट नहीं लगी। पीड़ित पड़ोसी परमबीर ने बताया कि वह रात को सेक्टर-13 में अपनी चाची के घर से लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, बाहर पहले से ही कुछ बदमाश खड़े थे। उनके हाथों में राड थी और उन्होंने हमला कर दिया।
