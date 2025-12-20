अनिल विज ने रोडवेज बस पलटने की जांच के दिए आदेश, अब इतने KM से अधिक स्पीड से नहीं चलेगी बस; एडवाइजरी जारी
जागरण संवाददाता, करनाल। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अधिक गति के कारण रोडवेज पलटने के मामले की जांच का आदेश दिया है। विज ने कहा कि धुंध में 60 किलोमीटर से ज्यादा गति से गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि यदि चालक ने धुंध में 60 किलोमीटर से अधिक गति से गाड़ी चलाई होगी तो उसकी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शुक्रवार की रात को जीटी रोड पर निर्मल कुटिया चौक पर सोनीपत डिपो की रोडवेज बस पलट गई थी। सवारियों ने बताया कि चालक ने बस की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर रखी थी, कट मारते समय बस अचानक पलट गई थी और पांच सवारियों को चोट लगी थी।
सेक्टर 32-33 थाना पुलिस ने आरोपित रोडवेज बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद से आरोपित चालक मौके से फरार हो गया था।
सवारियों ने आरोप लगाया था कि चालक ने शराब पी रखी थी और गाड़ी की स्पीड 120 तक कर रखी थी। हादसे के बाद से चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए थे। सेक्टर 32-33 थाना प्रबंधक मनोज कुमार का कहना है कि आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। बस डिवाइडर से भी टकराई हुई है। चालक कशमीरी लाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया
आराम से चला लो चाचा, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे
हादसे से पहले की रोडवेज बस के अंदर की एक वीडियो सामने आई है। इसमें ओवरस्पीड को लेकर सवारियों ने चालक को टोका था। एक सवारी ने वीडियो जारी है। एक यात्री चालक को कह रहे हैं कि, चाचा, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आराम से चला लो। इस वीडियो को पुलिस अब अपनी जांच में सामने करने जा रही है।
