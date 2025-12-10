Language
    मातम में बदलीं खुशियां... करनाल में बेकाबू ट्राले ने बारात में जा रही 7 गाड़ियों को मारी टक्कर; 20 से अधिक लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    करनाल के घरौंडा में एनएच-44 पर एक बेकाबू ट्राले ने बारात में जा रही सात गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी ...और पढ़ें

    करनाल: बारात में जा रही गाड़ियों को ट्राले ने मारी टक्कर, 20 घायल।

    जागरण संवाददाता, घरौंडा (करनाल)। शादी में शामिल होने जा रहे लोगों की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक बेकाबू ट्राले ने सड़क किनारे खड़ी सात गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। यह दर्दनाक हादसा बुधवार सुबह एनएच-44 पर स्थित घरौंडा विश्राम गृह के समीप हुआ।

    हादसे में बारात के करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। लगभग आधा दर्जन गंभीर घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार सुबह घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के गांव रसीन से बारात पानीपत जिले के गांव पलहेड़ी के लिए रवाना हुई थी। बारात में शामिल सात गाड़ियां जब जीटी रोड पर घरौंडा विश्राम गृह के नजदीक पहुंचीं तो वे साइड में खड़ी होकर दूल्हे की गाड़ी का इंतजार करने लगीं। इसी दौरान कुछ युवकों ने दूल्हे के साथ वहीं से रील बनाकर निकलने की बात कही।

    इसी बीच अचानक करनाल की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्राले ने सबसे पीछे खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्राला सामने खड़ी सभी सात गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीटी रोड पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बाराती गाड़ियों से बाहर निकलकर चीख-पुकार में नजर आए।

    कुछ बारातियों ने हिम्मत दिखाते हुए घटनास्थल पर ही ट्राले को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। हादसे में करीब दो दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें से जांगीर, मेहंदी, सुरेंद्र, इरफान, नूनी और समद सहित आधा दर्जन बाराती गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत घरौंडा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को करनाल ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

    दुर्घटना के कारण करनाल से पानीपत की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारें लगने लगीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सर्विस लेन की ओर डायवर्ट किया। लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात सुचारू हो पाया।

    मौके पर पहुंचे जान अधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि बेकाबू ट्राले ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिससे कई लोग घायल हो गए। सभी गंभीर घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।