करनाल में ट्रेन के आगे कूदकर बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या, पोस्टमार्टम तक कराने नहीं आए परिजन

जागरण संवाददाता, करनाल। एक बुजुर्ग महिला ने शनिवार को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन ने महिला के शव के कई टुकड़े कर दिए। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया और शिनाख्त भी हो गई, लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।

इसके बाद जीआरपी प्रभारी टीम के साथ गांव में पहुंचे और सरपंच से बातचीत कर स्वजन को समझाया। इसके बाद महिला का बेटा पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गया। देर शाम होने के कारण अब मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि बजीदा जाटान निवासी 64 वर्षीय महिला ने मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। इसकी सूचना स्वजन को दी गई है। महिला के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है। इस कारण महिला ने आत्महत्या की है। अभी स्वजन से पूछताछ की जाएगी।