करनाल में ट्रेन के आगे कूदकर बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या, पोस्टमार्टम तक कराने नहीं आए परिजन
करनाल में एक बुजुर्ग महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। शव की शिनाख्त होने के बाद भी परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं था। जीआरपी के समझाने पर बेटा माना। जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका है। पोस्टमार्टम मंगलवार को होगा।
जागरण संवाददाता, करनाल। एक बुजुर्ग महिला ने शनिवार को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन ने महिला के शव के कई टुकड़े कर दिए। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया और शिनाख्त भी हो गई, लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।
इसके बाद जीआरपी प्रभारी टीम के साथ गांव में पहुंचे और सरपंच से बातचीत कर स्वजन को समझाया। इसके बाद महिला का बेटा पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गया। देर शाम होने के कारण अब मंगलवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि बजीदा जाटान निवासी 64 वर्षीय महिला ने मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। इसकी सूचना स्वजन को दी गई है। महिला के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है। इस कारण महिला ने आत्महत्या की है। अभी स्वजन से पूछताछ की जाएगी।
दो दिन से पोस्टमार्टम हाउस में रखा है महिला का शव
जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि महिला ने सुसाइड दो दिन पहले किया था। महिला के समीप बैग में एक आधार कार्ड मिला था, जिसमें महिला का पता लिखा हुआ था। दो दिन से वह स्वजन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्वजन नहीं आए तो वह खुद गांव में गए और सरपंच के माध्यम से स्वजन से बात की तो स्वजन पोस्टमार्टम कराने को माने।
