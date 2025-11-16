करनाल में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग मामला में कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, करनाल। असंध के सर्फली खेड़ी गांव में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग के मामले में सीआइए टू की टीम ने एक और आरोपित को काबू कर लिया है। सीआइए टू के इंचार्ज निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा आरोपित बादल निवासी शिव कॉलोनी करनाल को गिरफ्तार किया गया है, जो गांव सरफली खेड़ी असंध करनाल में एक मेडिकल स्टोर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपितों को हथियार उपलब्ध कराए थे।