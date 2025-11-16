करनाल में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग मामला में कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार
करनाल के असंध में सर्फली खेड़ी गांव में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग के मामले में सीआईए-2 की टीम ने एक और आरोपी बादल को गिरफ्तार किया है। बादल पर आरोप है कि उसने हमलावरों को हथियार मुहैया कराए थे। इस मामले में पहले भी सात गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोपी पर मारपीट और धमकी देने समेत 15 मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, करनाल। असंध के सर्फली खेड़ी गांव में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग के मामले में सीआइए टू की टीम ने एक और आरोपित को काबू कर लिया है। सीआइए टू के इंचार्ज निरीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा आरोपित बादल निवासी शिव कॉलोनी करनाल को गिरफ्तार किया गया है, जो गांव सरफली खेड़ी असंध करनाल में एक मेडिकल स्टोर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपितों को हथियार उपलब्ध कराए थे।
इस मामले में पहले भी सात आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपित को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपित ने रुपये लेकर हथियार बरामद कराए थे। आरोपित पर मारपीट, छीनाझपटी, जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में 15 मामले दर्ज है। जो रामनगर, मधुबन, सिटी थाना में दर्ज है। सबसे अधिक रामनगर में मामले दर्ज है। आरोपित इन मामलों में जेल भी काट चुका है।
