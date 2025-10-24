करनाल में दो महीने पहले चार करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई सड़क धंसी, दुर्घटना में घायल हो रहे ग्रामीण
मानपुरा मोड़ से बाल पबाना मार्ग पर चार करोड़ की लागत से बनी सड़क धंस गई है। नाबार्ड योजना के तहत बने इस मार्ग में ठेकेदार और विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। सड़क जगह-जगह से धंस गई है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री की जांच की मांग की है।
संवाद सहयोगी, बल्ला। मानपुरा मोड़ से बाल पबाना संपर्क मार्ग पर करीब दो माह पहले सीमेंट के ब्लाकों को उखाड़ कर दोबारा लगाया गया था। लेकिन सड़क ठेकेदार वह संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण जगह जगह से यह सीमेंट के ब्लाक नीचे धंस गए है।
बल्ला से बाल पबाना मार्ग को करीब चार करोड रुपए की लागत से नाबार्ड योजना के तहत एक साल पहले बनाना शुरू किया गया था, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कई जगह से सड़क एक एक फुट गहरी जमीन में धंस गई है। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मार्ग का निरीक्षण करने की बजाय कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इसके चलते राहगीर सड़क से फिसल कर गिरने से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण सुरेश, विकास, जसबीर, नरेंद्र बिल्लू ने बताया कि ठेकेदार द्वारा कराया गया सड़क निर्माण शुरू से ही विवादों में रहा है।
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई बार विरोध जताया था, लेकिन ठेकेदार की पहुंच व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत के चलते जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों की शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। इसके चलते बल्ला से बाल पबाना संपर्क मार्ग की हालत खराब हो गई है।
सड़क बनाने का काम एक साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण बल्ला के समीप करीब सौ फुट का टुकड़ा आज तक अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से सड़क निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री की जांच कराई जाने की मांग की है।
